В Японии горит нефтеперерабатывающий завод, эвакуируют 3 тысячи человек

Как передает РИА «Новости», информации о пострадавших или погибших при инциденте пока не поступало.

По данным телеканала NHK, возгорание было зафиксировано около 16 часов по местному времени.

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Согласно предварительной информации, воспламенился контейнер со смазочными материалами, но официального подтверждения этих данных пока нет. Сообщений о звуках взрыва также не поступало.

Власти города вынесли рекомендации об эвакуации 2,9 тыс. человек, проживающим вблизи завода.