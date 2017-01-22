В Японии горит нефтеперерабатывающий завод, эвакуируют 3 тысячи человек
16:35, 22 января 2017Мир
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Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в японском городе Оита префектуры Вакаяма.
Возгорание было зафиксировано около 16 часов по местному времени / фото NHK
Как передает РИА «Новости», информации о пострадавших или погибших при инциденте пока не поступало.
По данным телеканала NHK, возгорание было зафиксировано около 16 часов по местному времени.
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Согласно предварительной информации, воспламенился контейнер со смазочными материалами, но официального подтверждения этих данных пока нет. Сообщений о звуках взрыва также не поступало.
Власти города вынесли рекомендации об эвакуации 2,9 тыс. человек, проживающим вблизи завода.
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