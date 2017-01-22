В Японии горит нефтеперерабатывающий завод, эвакуируют 3 тысячи человек

16:35, 22 января 2017
Мир
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Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в японском городе Оита префектуры Вакаяма.

Возгорание было зафиксировано около 16 часов по местному времени / фото NHK

Как передает РИА «Новости», информации о пострадавших или погибших при инциденте пока не поступало.

По данным телеканала NHK, возгорание было зафиксировано около 16 часов по местному времени.

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Согласно предварительной информации, воспламенился контейнер со смазочными материалами, но официального подтверждения этих данных пока нет. Сообщений о звуках взрыва также не поступало.

Власти города вынесли рекомендации об эвакуации 2,9 тыс. человек, проживающим вблизи завода.

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Теги: #Япония#пожар