В Москве эвакуировали три вокзала из-за угрозы взрыва

В Москве эвакуировали три вокзала – Ярославский, Казанский и Ленинградский из-за угрозы взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание сообщает, что ранее было сообщено об эвакуации лишь Ярославского вокзала.

"С целью безопасности из помещений всех трех вокзалов проводится эвакуация людей. Прибывшие кинологи со служебными собаками приступили к обследованию помещений. Принимаются меры для установления и задержания анонимного заявителя", - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеНа дне Черного моря найдены обломки российского Ту-154

В то же время русская служба Би-Би-Си сообщает, что пассажиропоток каждого из вокзалов составляет тысячу человек в час.

Также сообщается, что по результатам проверки Ярославского и Казанского вокзала взрывчатых веществ не обнаружено, на Ленинградском вокзале идет проверка.

Напомним, 25 декабря утром самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров вскоре после вылета из Сочи.

На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. Лайнерупал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

По предварительным данным, никто из находившихся на борту самолета, не выжил. Сейчас обнаружены тела 12 погибших. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.