В Белом доме рассказали, когда состоится первая встреча Трампа с лидером другого государства

Встреча состоится в четверг в Вашингтоне, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Русская служба Би-би-си.

Спайсер также сообщил, что Трамп договорился о встрече в президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, которая должна состояться 31 января.

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Как ожидается, на встрече Мэй и Трампа будет обсуждаться договор о свободной торговле после вступления в силу "брексита", а также ситуация в НАТО, Евросоюзе и России.

10 января Даунинг-стрит сообщил о том, что Трамп провел телефонный разговор с Мэй и пригласил премьер-министра Британии приехать к нему в Соединенные Штаты "как можно скорее".

Как отмечалось в сообщении, в ходе разговора Мэй и Трамп выразили единое мнение о намерении сохранить особые отношения Британии и США.