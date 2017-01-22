В Белом доме рассказали, когда состоится первая встреча Трампа с лидером другого государства
Премьер-министр Британии Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, с которым Дональд Трамп проведет встречу после вступления в должность президента США.
Встреча состоится в четверг в Вашингтоне, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Русская служба Би-би-си.
Спайсер также сообщил, что Трамп договорился о встрече в президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, которая должна состояться 31 января.
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Как ожидается, на встрече Мэй и Трампа будет обсуждаться договор о свободной торговле после вступления в силу "брексита", а также ситуация в НАТО, Евросоюзе и России.
10 января Даунинг-стрит сообщил о том, что Трамп провел телефонный разговор с Мэй и пригласил премьер-министра Британии приехать к нему в Соединенные Штаты "как можно скорее".
Как отмечалось в сообщении, в ходе разговора Мэй и Трамп выразили единое мнение о намерении сохранить особые отношения Британии и США.