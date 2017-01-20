Военное вторжение Сенегала в Гамбию: появилось видео
10:55, 20 января 2017Мир
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В сети было опубликовано видео перемещения армии Сенегала к границе с Гамбией.
На видео, размещенном на YouTube, запечатлено движении по дороге нескольких десятков единиц военной техники, среди которых автомобили Hummer и танки, пишет Апостроф. Данное видео было сделано на территории Сенегала.
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Как сообщал УНИАН, сенегальские войска вошли в Гамбию для обеспечения передачи власти от предыдущего президента Яйи Джамме избранному лидеру страны Адаму Барроу.
Вскоре Сенегал объявил о приостановке вторжения.
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