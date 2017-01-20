Сенегал приостановил военную операцию в Гамбии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в правительственных кругах.

В организации заявили, что президент Яйя Джамме, чьи полномочия истекли накануне, 19 января, должен отказаться от власти до полудня 20 января. В противном случае военная операция на территории страны продолжится.

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Ранее сообщалось, что сенегальские войска вошли в Гамбию для обеспечения передачи власти от предыдущего президента Яйи Джамме избранному лидеру страны Адаму Барроу.

Разрешение на вторжение в Гамбию властям Сенегала выдало Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). Оно в декабре поддержало победу на выборах президента Гамбии оппозиционера Адама Бэрроу.