Боевики ИГ возобновили массовые казни в амфитеатре Пальмиры - правозащитники

10:42, 20 января 2017
Мир
1937 0

Террористы "Исламского государства" возобновили массовые убийства в древнем театре в городе Пальмира.

Пальмира / REUTERS

Об этом сообщают в сирийской мониторинговой группе по правам человека, передает ZN.ua. По данным правозащитников, казни прошли на днях в римском театре, а также за пределами музея, в районе бывшей военной базы, используемой российскими войсками.

Читайте такжеПорошенко обвинил "безответственных" Путина и Асада в проблемах с глобальной безопасностью

Среди жертв террористов учителя, сирийские солдаты, члены других повстанческих группировок, которые борются как против Башара Асада, так и против исламистов.

По мнению группы, массовые убийства свидетельствуют о решимости исламистов наводить ужас на население и войска противника, несмотря на поражения в Ираке.

Как сообщал УНИАН, в декабре боевики ИГ снова вошли в Пальмиру после бегства оттуда российских военных и сил Асада.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сирия#исламисты