Боевики ИГ возобновили массовые казни в амфитеатре Пальмиры - правозащитники

Об этом сообщают в сирийской мониторинговой группе по правам человека, передает ZN.ua. По данным правозащитников, казни прошли на днях в римском театре, а также за пределами музея, в районе бывшей военной базы, используемой российскими войсками.

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Среди жертв террористов учителя, сирийские солдаты, члены других повстанческих группировок, которые борются как против Башара Асада, так и против исламистов.

По мнению группы, массовые убийства свидетельствуют о решимости исламистов наводить ужас на население и войска противника, несмотря на поражения в Ираке.

Как сообщал УНИАН, в декабре боевики ИГ снова вошли в Пальмиру после бегства оттуда российских военных и сил Асада.