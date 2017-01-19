В Бразилии у берегов Рио-де-Жанейро упал самолет - СМИ

В Бразилии упал пассажирский самолет, среди пассажиров которого был член Верховного суда Теори Заваски, передает Globo.

Сообщается, что самолет упал в море вблизи острова Раса, на зеленом побережье Рио-де-Жанейро.

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Издание сообщает, что на борту самолета находились 4 человека. Информации о том, кто бы мог выжить нет.

Судья теории Заваски занимается расследованием участия представителей исполнительной и законодательной власти Бразилии в коррупционных схемах, которые применялись в государственной нефтегазовой компании Petrobras.