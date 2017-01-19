The Washington Post: Пять направлений в политике, которые может наладить Трамп

Начиная с 8 ноября, Трамп вызывал сомнения в отношении своей политики, поскольку, среди прочего, защищал Россию и угрожал пошлинами автопроизводителям, американским и зарубежным. Серией вспышек в Twitter, он также усилил обеспокоенность многих американцев из-за его темперамента.

Об этом говорится в редакционной статье "Пять направлений в политике, которые может наладить Трамп", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

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Тем не менее, его избрание было законным, а его инаугурация неизбежна. Все мы обязаны выступать против Трампа, когда он не прав, но мы также должны оставаться открытыми, чтобы поддержать его, когда он и республиканское большинство в Конгрессе выступают с достойными предложениями.

Как часто такое возможно? Ну, не то чтобы никогда. Мы можем определить ряд сфер, в которых идеи Трампа и его коллег-республиканцев стоит принимать всерьез.

Одной из таких станет налоговая реформа, в частности, в корпоративном праве. Предложения кампании Трампа для корпораций и частных предпринимателей были неоправданно щедрыми к состоятельным людям и дестабилизирующими для федеральных финансов. Тем не менее, он действительно стремится поощрять корпорации, возвращать миллиарды обратно в Соединенные Штаты и, в первую очередь, препятствовать их выводу в оффшоры. Планы республиканцев в Конгрессе предлагают любопытные возможности для достижения этих целей, однако, они должны быть разработаны надлежащим образом, чтобы не усугубить дефицит или неравенство.

Далее – образование. Выдвижение кандидатуры Бетси ДеВос на пост министра образования сигнализирует о том, что новая администрация будет более благосклонна к тому, чтобы предоставить родителям альтернативу традиционным государственным школам, будь то чартерные школы с государственным финансированием или ваучеры, чтобы помочь оплатить обучение в частной школе. Если реформа нацелена на бедные семьи, у которых сейчас нет каких-либо других вариантов, кроме неэффективной местной школы, то она станет благом.

Трамп и республиканцы подчеркивают важность более сильной военной обороны, это особенно необходимо после нескольких лет бюджетной неопределенности, которую усугубляли опрометчивые ограничения сокращений. Опять же, многое зависит от их решения о повышении военных расходов и того, как они предлагают оплатить его, если это произойдет. Тем не менее, основной принцип кажется разумным, учитывая многочисленные угрозы: терроризм, Китай и, да, Россию. Стремление Трампа к тому, чтобы правительство получило более выгодную сделку от оборонных подрядчиков – а также от производителей лекарств – тоже нельзя назвать сумасшедшим.

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Трамп выразил заинтересованность в расширении инфраструктуры и дерегуляции бизнеса, и в обоих случаях он прав – с некоторыми оговорками. Если идея Трампа в отношении инфраструктуры совпадает с взглядами его консультанта Стивена Бэннона, то результаты могут быть катастрофическими. По поводу расходов на строительство, Бэннон сказал: "Мы просто собираемся бросить это на стену и посмотреть, прилипнет ли". Если Трамп хочет финансировать долгосрочную программу по сохранению и модернизации существующих мощностей, то повышение производительности может оправдать оплату за счет заемных средств. Что касается регулирования, то тут должны быть более простые, менее дорогостоящие способы достижения общих целей, таких как эффективность использования топлива и финансовая стабильность. Если Трамп действительно преследует их, он заслуживает, чтобы его выслушали.

Президентство Трампа представляет огромный риск для нашей демократии, но было бы глупо игнорировать любые возможности для прогресса, которые он предлагает, если и когда он будет это делать.