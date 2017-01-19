Убийство 39 человек в стамбульском клубе: террорист рассказал, как выбрал место для атаки в новогоднюю ночь
Выходец из Узбекистана, которого подозревают в убийстве 39 человек в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, рассказал на допросе, что выбор места для атаки был случайным.
В ходе допроса в полиции, фрагменты из которого приводит Hurriyet, Абдулкадир Машарипов сообщил, что он получал указания из сирийского города Ракка, который считается главным оплотом террористической организации "Исламское государство", передает Русская служба Би-би-си.
"Я пришел на площадь Таксим, но меры безопасности были очень высокими, и провести нападение там было невозможно. Я получил инструкции искать другое место. [Ночной клуб] Reina показался мне подходящим для этого, там не было усиленной охраны", - цитирует издание показания Машарипова.
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О его задержании стало известно 17 января. По данным турецких властей, Машарипов приехал в Турцию нелегально в январе 2016 года.
Он признал свою вину, а его отпечатки пальцев совпали с обнаруженными на месте преступления.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 января неизвестный мужчина открыл огонь у входа в популярный ночной клуб Reina в Стамбуле: сначала он застрелил полицейского, а затем продолжил стрельбу в помещении. В результате нападения 39 человек погибли и 65 были ранены.
Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".