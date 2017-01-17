Европарламент во второй раз не смог избрать президента: в третий раунд вышли все 6 кандидатов

Как передает собственный корреспондент УНИАН, результаты второго тура голосования сегодня в Страсбурге огласил президент ЕП Мартин Шульц.

Шульц сообщил, что в голосовании приняли участие 725 депутатов (718 в первом туре). Недействительными признаны 34 бюллетеня (35 в первом). Действительными признан 691 бюллетень (683 в первом). «Чтобы получить большинство, надо 346 голосов (в первом туре – 342)», - отметил президент ЕП. Вместе с тем никто из кандидатов не смог набрать такого количества голосов.

В то же время продолжает лидировать представитель группы Европейской народной партии Антонио Таяни, который набрал 287 голосов (в первом раунде у него было 274 голоса).

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Второе место по результатам голосования во второй раз занял лидер группы Альянса социалистов и демократов Джанни Питтелла, который набрал 200 голосов (183 голоса в первом туре).

Вице-президент группы Европейских консерваторов и реформистов Хельга Стейвенс получила в свою поддержку 66 голосов (77 голосов в первом туре), итальянский депутат от группы Европейских объединенных левых/Северных зеленых левых Элеонора Форенца – 42 голоса (50 голосов в первом туре), депутат из Великобритании от групп Зеленых Джин Ламберт – 51 голос (56 голосов в первом туре) и депутат из Румынии от группы «Европа для наций» Лоренцо Ребега - 45 голосов (43 голоса в первом туре).

Третий раунд выборов начнется в 17.30.