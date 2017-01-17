Европарламент избирает президента: после первого раунда голосования определился лидер

Как передает собственный корреспондент УНИАН, по результатам голосования в первом раунде лидирует представитель группы Европейской народной партии Антонио Таяни – он набрал 274 голоса.

Соответствующие результаты сегодня в Страсбурге в рамках голосования объявил президент ЕП Мартин Шульц. Перед голосованием он также сообщил, что лидер группы Альянса либералов и демократов Ги Верховстадт снял свою кандидатуру.

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Шульц сообщил, что всего в голосовании приняли участие 718 депутатов. Недействительными признаны 35 голосов, действительными - 683 голоса. «Это означает, что абсолютное большинство составляет 342 голоса. Это необходимо для победы в первом раунде», - констатировал президент ЕП.

Второе место по результатам голосования занял лидер группы Альянса социалистов и демократов Джанни Питтелла, который набрал 183 голоса.

Вице-президент группы Европейских консерваторов и реформистов Хельга Стейвенс получила в свою поддержку 77 голосов, итальянский депутат от группы Европейских объединенных левых/Северных зеленых левых Элеонора Форенца – 50 голосов, депутат из Великобритании от групп Зеленых Джин Ламберт – 56 голосов и депутат из Румынии от группы «Европа для наций» Лоренцо Ребега – 43 голоса.

Как сообщал УНИАН, ранее официально были объявлены имена семи кандидатов на кресло президента.