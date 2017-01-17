Австралия прекратила поиски малайзийского Boeing, таинственно пропавшего с 227 пассажирами

Об этом говорится в коммюнике правительственного координационного центра.

«Координационный центр поискового агентства (JACC) прекращает вести какую-либо работу по поиску самолета или расследованию инцидента», - говорится в сообщении службы.

Вместе с тем в тексте указывается, что JACC продолжает тесно сотрудничает с правительством Малайзии в плане обмена информацией по данному делу и поддержки семей погибших пассажиров и членов экипажа.

Ранее сообщалось о том, что близкие тех, кто был на борту самолета, решили самостоятельно отыскать обломки лайнера около побережья Мадагаскара.

По словам родственников, они неоднократно просили организовать поиск вдоль восточного побережья Африки, однако «ничего сделано не было».

Участник поисковой кампании Грейс Натан, мать которого находилась на борту MH370, финансирует поиски вместе с шестью другими родственниками пассажиров из Малайзии, Китая и Франции.

«Мы неоднократно просили активизировать поиски вдоль восточного побережья Африки, однако этого сделано не было», - отметил он.

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В связи с этим они приняли решение отправиться на Мадагаскар самостоятельно и попробовать отыскать обломки.

Поиски MH370 до сих пор были сконцентрированы в основном у западного побережья Австралии, однако они не принесли значительных результатов. До сих пор, по крайней мере, шесть фрагментов обломков, предположительно рейса Malaysia Airlines, были найдены в Восточной Африке.

Самолет, направлявшийся из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.