Иран не будет пересматривать ядерную сделку при президентстве Трампа

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 15 января в Тегеране, накануне первой годовщины реализации соглашения, передает Радио Свобода.

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«Новая администрация США не может отказаться от сделки», – сказал Аракчи, добавив, что у Вашингтона есть международные обязательства по реализации данного соглашения.

Аракчи также повторил предыдущее заявление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который сказал: «Если они (США – ред.) разорвут его (соглашение – ред.), то мы его сожжем».

Следовательно, прибавил, заместитель министра иностранных дел Ирана, никаких дальнейших обсуждений с официальными лицами США по соглашению не будет.

«Наши ядерные переговоры с американцами завершены, и у нас нет никаких других политических переговоров с ними. По нашему мнению, все закончено», – заявил Аракчи.

Во время своей избирательной кампании избран будущий президент США Дональд Трамп заявлял о возможности «разорвать» или пересмотреть соглашение об ограничении атомных программ Ирана в обмен на отмену санкций. Трамп также критиковал соглашение за то, что она, по его мнению, гарантирует Ирану слишком много.