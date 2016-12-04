Иран пригрозил США ответными мерами в случае продления санкций в отношении Тегерана

Об этом он заявил в воскресенье, 4 декабря, во время выступления на открытой сессии парламента страны, передает Deutsche Welle.

По мнению главы иранского государства, подобные действия Вашингтона нарушают положения принятого шестью странами в июле 2015 года соглашения по атомной программе Исламской Республики, которое предусматривает снятие ряда санкций с Ирана. Роухани потребовал от Обамы отказаться от подписания пакета штрафных мер.

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Ранее министр иностранных дел страны Мухаммад Джавад Зариф предупредил, что Тегеран остановит реализацию соглашения в случае продления штрафных мер.

Сенат Конгресса США 1 декабря принял решение о продлении существующих односторонних американских санкций против Ирана сроком на 10 лет. В ноябре документ почти единогласно одобрила Палата представителей.

Этот пакет санкций в адрес Ирана был впервые принят в 1996 году, чтобы сдерживать развивающуюся энергетическую индустрию Тегерана и его ядерную программу. Их срок истекает 31 декабря 2016 года, после чего в Белом доме должны принять решение об их продлении.

Сторонники пакета штрафных мер хотят оставить его в силе, чтобы наказывать Иран в случае несоблюдения страной международного договора о его атомной программе.