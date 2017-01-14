Литва хочет построить оградительную стену на границе с Калининградом

Литва построит оградительную стену на границе с Калининградом.

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На возведение стены власти намерены потратить 3,6 млн евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Lietuvos žinios.

"До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией", — пишет портал.

По словам главы МВД Литвы, вблизи стены будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году.

Как утверждает портал, забор не станет "Китайской стеной", просто он позволит обеспечить непопадание в страну контрабанды.

Длинна сухопутной границы Литвы с Калининградcкой областью составляет 255 километров. Длина нового сооружения составит около 135 километров от округа Вистиче, где пересекаются три страны – Польша, Литва и Россия — до Нямунаса.