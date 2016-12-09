Россия строит новую "ракетную базу"под Калининградом, которая может стать эпицентром третьей мировой войны - DailyMail

Эта база РФ, по словам экспертов, может стать эпицентром третьей мировой войны, передает DailyMail.

Отмечается, что территория под Калининградом, на которой ведется строительство российской военной базы, - наиболее милитаризованная зона Европы на данный момент.

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"Этот участок находится ближе всего к Лондону и другим крупным городам Запада, и является своеобразным перевалочным пунктом для Путина в Европе", - говорится в сообщении.

Британское издание получило доступ к этой территории, таким образом нашло подтверждение слов местных жителей, заявлявших о строительстве новой "ракетной базы" и станции прослушивания, которая "может покрыть всю Европу".

Кроме того, DailyMail узнал о планах на строительство железнодорожной колеи для армии РФ, которая соединит данный военный объект с Чкаловской военно-морской авиабазой.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что Россия развернет ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные системы С-400 в Калининграде.