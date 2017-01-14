США частично ослабили санкции против Судана
Президент США Барак Обама подписал указ о частичном ослаблении санкций против Судана, хотя, подчеркнули в Белом доме, другая часть ограничений действует дальше.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как заявил Обама, этот шаг отражает прогресс, которого добилось правительство Судана за предыдущие полгода, в частности, в уменьшении числа наступательных военных действий и в сотрудничестве с США в борьбе против терроризма.
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Но достаточно широкие экономические и финансовые санкции США в отношении Судана действуют и далее вследствие определения этой страны как государства-спонсора терроризма.
Правозащитники назвали ослабление санкций в отношении Судана непонятным. По словам правозащитной организации Human Rights Watch из США, правительство Судана продолжает совершать военные преступления.