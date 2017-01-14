США частично ослабили санкции против Судана

00:34, 14 января 2017
Мир
711

Президент США Барак Обама подписал указ о частичном ослаблении санкций против Судана, хотя, подчеркнули в Белом доме, другая часть ограничений действует дальше.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил Обама, этот шаг отражает прогресс, которого добилось правительство Судана за предыдущие полгода, в частности, в уменьшении числа наступательных военных действий и в сотрудничестве с США в борьбе против терроризма.

Читайте такжеВ столице Судана вооруженные люди расстреляли 11 футбольных болельщиков

Но достаточно широкие экономические и финансовые санкции США в отношении Судана действуют и далее вследствие определения этой страны как государства-спонсора терроризма.

Правозащитники назвали ослабление санкций в отношении Судана непонятным. По словам правозащитной организации Human Rights Watch из США, правительство Судана продолжает совершать военные преступления.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #санкции#Судан