США частично ослабили санкции против Судана

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил Обама, этот шаг отражает прогресс, которого добилось правительство Судана за предыдущие полгода, в частности, в уменьшении числа наступательных военных действий и в сотрудничестве с США в борьбе против терроризма.

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Но достаточно широкие экономические и финансовые санкции США в отношении Судана действуют и далее вследствие определения этой страны как государства-спонсора терроризма.

Правозащитники назвали ослабление санкций в отношении Судана непонятным. По словам правозащитной организации Human Rights Watch из США, правительство Судана продолжает совершать военные преступления.