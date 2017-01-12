Меркель призвала страны ЕС к единству на фоне Brexit и кризиса беженцев

Об этом она заявила на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, пишет Немецкая волна.

"Мы вполне соглашаемся, что не можем позволить себе быть разобщенными", - сказала Меркель.

В контексте подготовки следующего саммита ЕС она заявила, что Евросоюзу нужна четкая повестка дня, в частности, о разрешении кризиса беженцев.

По словам Меркель, ЕС должен в первую очередь эффективно охранять свои внешние границы и противодействовать контрабандистам людей, а потом решить вопрос справедливого распределения беженцев. На кону, по ее словам, - свобода передвижения внутри Шенгенской зоны.

Читайте такжеМеркель в своем обращении призвала жителей Германии поддержать Евросоюз

Немецкий канцлер признала, что ФРГ по-прежнему не была готова участвовать в такой системе распределения мигрантов. Говоря о проблемах Испании и Италии с беженцами, она отметила, что Берлин был убежден - Германии это не коснется.

В свою очередь, премьер-министр Люксембурга добавил, что определенные проблемы может вызвать позиция ряда стран-членов, которые стремятся к "гибкой солидарности".

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2016 г. на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

В августе, то есть через несколько месяцев, пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Лондон не будет запускать формальную процедуру выхода из Евросоюза до конца 2016 года. Чуть позже в масс-медиа появлялись слухи о возможном переносе процедуры "развода" между Великобританией и ЕС вплоть до 2019 года. Источники газеты The Sunday Times сообщали, что одним из формальных поводов задержки могут служить выборы в Германии и Франции в 2017 году.