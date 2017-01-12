"Подругу Путина" Ле Пен заметили в штабе Трампа (фото)

Об этом сообщает Reuters.

Ле Пен отказалась говорить о том, была ли она в Трамп-Тауэр для того, чтобы встретиться с Трампом.

"Ле Пен заметили на встрече вместе с тремя неизвестными мужчинами в здании", - сообщает агентство, отметив, что она отказалась сказать о причине своего визита.

Фото пребывания Ле Пен в Трамп-Тауэр опубликовал журналист Сэм Левин на своей странице в Twitter.

Как сообщал УНИАН, лидер французской праворадикальной партии «Народный фронт» Марин Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной.

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В свою очередь МИД Украины выразило возмущение в связи с тем, что одна из возможных кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя.

После этого в Службе безопасности Украины не исключили введения запрета Ле Пен на въезд в Украину за ее заявление по поводу Крыма и заявили, что направили в МИД письмо для согласования запрета на въезд.

Накануне Ле Пен обратилась к зарубежным финансовым институтам, в том числе и к российским банкам, за финансированием своей предвыборной кампании.

Переодически в СМИ появляется информация о финансировании партии Ле Пен из Москвы.