План спасения немецкой экономики включает запрет на увольнения
09:26, 16 декабря 2008Мир
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...в обмен на финансовую помощь
План стимулирования немецкой экономики в условиях мирового кризиса включает запрет на увольнения, пишет The Financial Times.
Крупнейшие компании Германии должны будут пообещать не проводить массовых сокращений в обмен на финансовую помощь государства.
Детали плана пока не разглашаются - его представят канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ, министр финансов Пеер ШТАЙНБРЮК и президент Бундесбанка Аксель ВЕБЕР в начале следующего года.
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