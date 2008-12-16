План спасения немецкой экономики включает запрет на увольнения

План стимулирования немецкой экономики в условиях мирового кризиса включает запрет на увольнения, пишет The Financial Times.

Крупнейшие компании Германии должны будут пообещать не проводить массовых сокращений в обмен на финансовую помощь государства.

Детали плана пока не разглашаются - его представят канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ, министр финансов Пеер ШТАЙНБРЮК и президент Бундесбанка Аксель ВЕБЕР в начале следующего года.