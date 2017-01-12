В Сербии столкнулись два поезда, 22 человека пострадали (фото)

В Сербии столкнулись два поезда. Это произошло неподалеку от города Нови-Сад. В результате инцидента пострадали 22 человека, из них четверо получили серьезные травмы, сообщает местное издание "Танюг".

Отмечается, что авария произошла вчера, 11 января, вечером. Пассажирский поезд, двигаясь со скоростью 15 км/ч, врезался в последний вагон товарного состава.

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Сообщается, что столкновение произошло в труднодоступном месте, поэтому спасателям пришлось на поезде отвезти на ближайшую станцию пострадавших, где их встретили медики. Причины аварии сейчас выясняются.

Отмечается, что среди пострадавших есть 5 детей. Четверо из 22 пострадавших получили тяжелые травмы, однако их жизням ничего не угрожает. Всех пострадавших уже отпустили домой.