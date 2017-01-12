В Сербии столкнулись два поезда, 22 человека пострадали (фото)

10:58, 12 января 2017
Мир
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Пассажирский поезд врезался в последний вагон товарного состава.

В Сербии столкнулись два поезда / tanjug.rs

В Сербии столкнулись два поезда. Это произошло неподалеку от города Нови-Сад. В результате инцидента пострадали 22 человека, из них четверо получили серьезные травмы, сообщает местное издание "Танюг".

Танюг.rs

Отмечается, что авария произошла вчера, 11 января, вечером. Пассажирский поезд, двигаясь со скоростью 15 км/ч, врезался в последний вагон товарного состава.

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Сообщается, что столкновение произошло в труднодоступном месте, поэтому спасателям пришлось на поезде отвезти на ближайшую станцию пострадавших, где их встретили медики. Причины аварии сейчас выясняются.

Танюг.rs

Отмечается, что среди пострадавших есть 5 детей. Четверо из 22 пострадавших получили тяжелые травмы, однако их жизням ничего не угрожает. Всех пострадавших уже отпустили домой.

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Теги: #поезд#авария#Сербия