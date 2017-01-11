Керри о санкциях против России: есть цена, которую она заплатит за все

Государственный секретарь США Джон Керри прокомментировал значение санкций, наложенных на Россию, в ходе конференции «Роль США в мире», которая проходила во вторник, 10 января, в Вашингтоне, пишет Голос Америки.

Чиновники и эксперты обсуждали в ходе события проблемы перехода власти от Барака Обамы к новоизбранному президенту Дональду Трампу, внешнюю политику, историческое значение прошлых и современных событий.

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«Россия вошла в Грузию, Южную Осетию и Абхазию, и ничего не было сделано – никаких санкций, ничего, – подчеркнул Керри. – Тогда мы пришли [к власти]. И когда Россия вмешалась в Украину, мы убедили Европу и наложили санкции. Эти санкции сильно ударили по России и дали четко понять, что есть цена, которую она заплатит за все это. И, вопреки инстинктам многих в Европе, тех, кто хотел избавиться от санкций, нам удавалось непрерывно разворачивать и удерживать их, добиваясь выполнения Минских соглашений».

Керри также подчеркнул опасность авторитарного популизма.

«Одна из наибольших проблем, с которой сейчас сталкиваемся – не только в Америке, но в каждой стране мира – это то, что мы живем в не подтвержденной фактами политической среде. Каждой стране лучше остановиться и начать беспокоиться об авторитарном популизме».