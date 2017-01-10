Маккейн подготовил законопроект о "всеобъемлющих" санкциях против России

Группа американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном намерена представить законопроект о новых санкциях в отношении России в связи с кибератаками, целью которых было вмешательство в выборы президента США, передает ZN.ua.

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Маккейн заявил, что эти санкции будут носить "всеобъемлющий характер".

Сторонниками законопроекта выступают также сенаторы Линдси Грем, Бен Кардин и Роберт Менендес. Новые санкции будут касаться финансового и энергетического секторов российской экономики.

Как сообщал УНИАН, 6 января три разведслужбы США опубликовали совместный доклад, в котором содержится вывод о том, что Путин поручил провести работу, чтобы повысить шансы Трампа на избрание президентом через дискредитацию его соперницы, демократа Хиллари Клинтон.

Хакеры проникли на почтовый сервер Национального комитета Демократической партии, а также похитили переписку руководителя предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста. Позже электронные письма были размещены в Интернете и использовались, чтобы поставить Клинтон в неловкое положение. Публикации, в частности, пользовался и сам Трамп, который неоднократно использовал содержание этих писем как рычаги политического влияния.

В рассекреченной версии доклада говорится, что Россия пыталась подорвать доверие к демократическому процессу в США, нанести неприятности Клинтон, помешать ей выиграть выборы и нанести вред его работе на посту президента в случае победы.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «политическим охотой на ведьм» значительное внимание, уделяемое в последнее время кибератакам России на США.