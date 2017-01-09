США внесли в "список Магнитского" главу следственного комитета России

Сообщение о расширении санкций опубликовано на сайте Минфина США, передает РБК.

В расширенный список физических лиц, попавших под санкции в связи с «делом Магнитского» попали пять россиян, среди которых оказался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Кроме того, в «список Магнитского» внесены Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин.

Ковтун и Луговой проходили в Великобритании по делу об отравлении полонием бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, получившего политическое убежище в Великобритании в ноябре 2006 года.

Кроме того, Минфин США сообщил, что за связи с запрещенной в США террористической группировкой «Хезболла» в список санкций включены гражданин Ливана Али Дамуш и гражданин Ирана Мустафа Мугние.