WSJ: военные США обвиняют российских летчиков в нарушении правил полетов над Сирией

При этом, как сообщает The Wall Street Journal, американские военные летчики обвиняют российских в нарушении правил полетов, передает РБК.

«Они редко отвечают в эфире, если вообще отвечают. Они редко изменяют курс, если вообще изменяют. Мы уклоняемся [от столкновений]. Мы не знаем, что они видят и видят ли что-то вообще, мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас», - рассказал изданию бригадный генерал Чарльз Коркоран, командир 380-ого экспедиционного авиаполка ВВС США, который сам участвует в боевых вылетах.

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Кроме того, американские пилоты рассказали, что российские военные самолеты не включают опознавательные сигналы, «попирая международные протоколы», пишет издание.

Подписанное в октябре 2015 года соглашение о безопасности при полетах над Сирией положение не улучшают, российские самолеты продолжают опасно сближаться с американскими, отмечают летчики.

Как пишет газета, высокопоставленные чины Пентагона настаивают на повышении уровня коммуникации и координации между вооруженными силами двух стран. Военные также считают, что одной из задач избранного президента Дональда Трампа станет повышение уровня сотрудничества с Москвой в регионе.