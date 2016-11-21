Истребители НАТО дважды за неделю перехватывали военные самолеты РФ над Балтийским морем

16:49, 21 ноября 2016
Мир
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14 и 17 ноября истребители НАТО, осуществляющие миссию Балтийского патрулирования воздушного пространства, были подняты в воздух для перехвата военных самолетов Российской Федерации.

Инциденты имели место 14 и 17 ноября / modernweapon.ru

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Литвы.

14 ноября истребители НАТО сопровождали российский самолет Ил-76 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Российское военное воздушное судно летело из материковой части Российской Федерации в направлении Калининграда. Самолет следовал по заранее заданному курсу полета, его бортовой ретранслятор был включен и экипаж держал радиосвязь с центрами управления воздушным движением.

17 ноября самолеты НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем самолет Ил-20 из Российской Федерации. Самолет летел с материковой части России в Калининград согласно плану полета, экипаж держал радиосвязь с управлением воздушным движением, но не использовал транспондеры.

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Как сообщал УНИАН, ранее СМИ информировали, что самолет Специального летного отряда "Россия", следовавший в перуанскую столицу на саммит АТЭС, был встречен истребителями ВВС Швейцарии в воздушном пространстве этой страны и сопровожден до границы с Францией. В числе пассажиров российского Ил-96-300 находились члены делегации президента РФ Владимира Путина, а также сопровождающие лица и журналисты.

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