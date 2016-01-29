Российский СУ-27 опасно сблизился с американским самолетом - СМИ

Об этом сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Украинская правда.

Российский истребитель Су-27 пролетел в шести метрах (20 футах) от американского самолета-разведчика RC-135U.

Главный представитель Европейского командования США капитан ВМС Даниэль Эрнандес заявил, что маневр был совершен непрофессионально и представлял опасность.

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Другой чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в результате инцидента была нарушена управляемость американского самолета RC-135U.