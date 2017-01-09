Американский эсминец открыл огонь по иранским катерам: в Минобороны США рассказали подробности

Как сообщили журналистам представители Пентагона, это произошло в воскресенье, когда четыре скоростных штурмовых катера Ирана на большой скорости приближались к ракетному эсминцу Военно-морских сил США Mahan, который находился в международных водах, передает Радио Свобода.

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С американского корабля в ответ дали предупредительные сигналы из ракетницы, также вертолет с корабля сбросил в воду предупредительный сигнал. По сообщению, катера Корпуса стражи Исламской революции Ирана приблизились к американскому эсминцу на расстояние 800 метров.

Инцидент произошел менее чем за две недели до того, как пост президента США займет 20 января Дональд Трамп.

В сентябре прошлого года, еще во время предвыборной кампании, Трамп заявлял, что при его президентстве каждый иранский корабль, создающий угрозу американскому, будет «стерт с поверхности воды».