Американский эсминец произвел три предупредительных выстрела по судам Ирана - Reuters

16:16, 09 января 2017
Мир
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Эсминец военно-морских сил США совершил три предупредительных выстрела в направлении четырех судов Корпуса стражей Исламской революции, военной ветви исполнительной власти Ирана.

Эсминец США выпустил предупредительные сигнальные ракеты по иранскому судну / flickr.com/photos/tabor-roeder

Как сообщает Reuters со ссылкой источники в оборонном ведомстве США, событие состоялось в воскресенье, 8 января, когда иранские судна на высокой скорости приблизились к Ормузскому проливу.

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По данным источников, американский эсминец установил связь с иранскими судами, однако, они не ответили на запросы.

Так, эсминец США выпустил предупредительные сигнальные ракеты, вертолет ВМС США - пустил дымовую шашку прежде чем эсминец произвел выстрел.

Как отмечается, иранские корабли находились в пределах 800 метров от эсминца, который сопровождал два других корабля США.

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Теги: #США#Иран#эсминец