Стрелку из Флориды вернули оружие в прошлом месяце после прохождения психобследования - СМИ

Об этом сообщает Reuters.

По словам сотрудника правоохранительных органов, нельзя утверждать, что стрельбу в Форт-Лордердейле Сантьяго устроил из того же самого оружия. В полиции также объяснили, что оружие было возвращено, так как на тот момент Сантьяго не совершал преступлений.

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Агент ФБР Мэрлин Ритцман рассказал журналистам, что пока нет данных о том, что у Сантьяго были сообщники.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что Сантьяго заранее планировал нападение в аэропорту. По его словам, нападавший незадолго до нападения продал машину, а друзья начали замечать изменения в его поведении.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде вечером, 6 января, неизвестный открыл стрельбу. Доступ в аэропорт был закрыт, пассажиры, ожидающие рейсы, и персонал были эвакуированы. Позже стало известно о 5 погибших и 37 раненых.