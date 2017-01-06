Нетаньяху допросили второй раз за неделю по делу о коррупции

Об этом сообщает местное издание Haaretz.

Отмечается, что следователи допрашивают премьер-министра по менее серьезному из двух дел, связанных с Нетаньяху. Полиция надеется, что это поможет пролить свет на второе дело, подробности которого еще не былы обнародованы, пишет издание.

2 января следователи три часа допрашивали Нетаньяху. Разрешение на допрос было утверждено генеральным прокурором Авихаем Мандельблитом, который после предварительного расследования решил, что существует достаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное дело.

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Мандельблит ранее поручил сотрудникам прокуратуры проверить обвинения в адрес Нетаньяху о получении им €1 млн от французского бизнесмена Арно Мимрана, который был осужден за мошенничество.

В декабре 2016 года член Кнессета Эрэл Маргалит, а также адвокат и активист Ельдад Янив подали ходатайство в Высший суд справедливости с требованием к Мандельблиту ответить, почему расследование в отношении Нетаньяху не было начато.

28 декабря 2016 года генпрокурор разрешил начать расследование.