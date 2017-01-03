Полиция допросила премьер-министра Израиля

00:54, 03 января 2017
Мир
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Полиция допросила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого подозревают в получении подарков и «других выгод» от бизнесменов.

REUTERS

Об этом пишет republic.ru со ссылкой на The Jerusalem Post.

По информации издания, допрос проходил в резиденции Нетаньяху в центре Иерусалима в течение трех часов.

«Действия премьера представляют собой нарушение его обязанностей по сохранению общественного доверия», – пояснила газета.

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Речь идет о неправильном оформлении премьер-министром полученных подарков от израильского и иностранного предпринимателей на сотни тысяч шекелей (десятки тысяч долларов).

Ранее сообщалось, что Нетаньяху стал фигурантом двух угодных дел, «основного» и «второстепенного», отмечала The Jerusalem Post. Допрос 2 января состоялся в рамках второго дела. 

Напомним, генеральный прокурор Израиля поручил полиции начать уголовное расследование в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

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Теги: #Израиль#Нетаньяху