Полиция допросила премьер-министра Израиля

Об этом пишет republic.ru со ссылкой на The Jerusalem Post.

По информации издания, допрос проходил в резиденции Нетаньяху в центре Иерусалима в течение трех часов.

«Действия премьера представляют собой нарушение его обязанностей по сохранению общественного доверия», – пояснила газета.

Читайте такжеНетаньяху обещает жестко реагировать на резолюции ООН

Речь идет о неправильном оформлении премьер-министром полученных подарков от израильского и иностранного предпринимателей на сотни тысяч шекелей (десятки тысяч долларов).

Ранее сообщалось, что Нетаньяху стал фигурантом двух угодных дел, «основного» и «второстепенного», отмечала The Jerusalem Post. Допрос 2 января состоялся в рамках второго дела.

Напомним, генеральный прокурор Израиля поручил полиции начать уголовное расследование в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.