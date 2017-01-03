Парламент Турции сегодня обсудит продление режима чрезвычайного положения

Как сообщает агентство "Анадолу", в случае утверждения режим ЧП будет продлен на 90 дней с четверга, 19 января.

Чрезвычайное положение сроком на три месяца было введено в Турции 21 июля после провала попытки государственного переворота в стране.

Читайте такжеВ Турции установили личность террориста, который устроил кровавую стрельбу в ночном клубе Стамбула

Затем режим ЧП продлили на 3 месяца, начиная с 01.00 среды 19 октября 2016 года.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 241 человек.