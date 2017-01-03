В Германии задержали подозреваемого в планировании нового теракта на грузовике

Об этом сообщили в прокуратуре Германии, передает РБК с оссылкой на Reuters.

Как заявил прокурор Кристоф Ребманн, в декабре 2016 года с мобильного телефона задержанного был зафиксирован звонок лицу, находящемуся в Сирии. В ходе разговора подозреваемый просил направить ему €180 тыс. для приобретения транспортных средств, которые он собирался заминировать и направить в толпу.

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Как отмечает агентство, задержание 38-летнего подозреваемого, чье имя не называется, было произведено еще 30 декабря 2016 года, на следующий день он был заключен под стражу.

В прокуратуре также сообщили, что мужчина признался в установлении контактов с ИГИЛ, однако отверг обвинения в планировании атаки. По его словам, деньги он просил для оказания помощи своей семье в Сирии.

Напомним, вечером 19 декабря мужчина на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Позже полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта.

В совершении теракта подозревается выходец из Туниса Анис Амри, который был застрелен при задержании в Милане.