Фура въехала в толпу в Берлине (фотогалерея)
04:00, 20 декабря 2016Мир
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На рождественском рынке возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине грузовик въехал в толпу.
Иллюстрация / REUTERS
По последним данным, 12 человек погибли, 48 находятся в больницах.
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что полиции до сих пор неизвестно, связан ли инцидент в Берлине со специально спланированным нападением, или это был несчастный случай.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что потрясен данной трагедией. Он не стал называть произошедшее терактом, однако употребил словосочетание "акт насилия".
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