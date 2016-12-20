Фура въехала в толпу в Берлине (фотогалерея)

По последним данным, 12 человек погибли, 48 находятся в больницах.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что полиции до сих пор неизвестно, связан ли инцидент в Берлине со специально спланированным нападением, или это был несчастный случай.

Читайте такжеЖестокий теракт в Ницце: в сети появились кадры столкновения грузовика с толпой (видео)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что потрясен данной трагедией. Он не стал называть произошедшее терактом, однако употребил словосочетание "акт насилия".