Голландские истребители будут патрулировать небо над Балтикой

Четыре истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Нидерландов, которые с 5 января приступят к миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, прибыли сегодня на авиабазу Военно-воздушных сил Литвы в Шяуляе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Литвы.

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«5 января в осуществление миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступят около 120 военнослужащих ВВС Нидерландов, которые прибыли из авиабаз Леуварден и Вокел», — говорится в сообщении министерства.

Миссии воздушной полиции НАТО в Литве с сентября осуществляли четыре французских истребителя ВВС Mirage 2000. Контингент военных ВВС Нидерландов заменит французский. С базы в Эстонии миссию осуществляли и будут осуществлять немецкие истребители Eurofighter Typhoon.

Министерство обороны Литвы также сообщает, что ВВС Нидерландов впервые выполняли миссии воздушной полиции НАТО в Литве в 2005 году, в 2014 году с сентября по декабрь четыре истребителя Нидерландов выполняли миссию в Польше.

Страны Балтии не имеют самолетов, пригодных для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса.

Этого года во время саммита глав НАТО в Варшаве Нидерланды совместно с Норвегией, Люксембургом, Бельгией, Хорватией и Францией официально объявили о присоединении своих военнослужащих батальона, который формируется в Литве под руководством Германии. Численность батальона составит около тысячи военных.