Новые подразделения НАТО будут размещены в Польше и странах Балтии в мае 2017 года

Об этом в воскресенье, 18 сентября, заявил представитель НАТО, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Напомним, 16 сентября стало известно, что Канада отправит более 450 военнослужащих в Латвию в мае 2017 года в рамках усилий НАТО по расширению своего присутствия в балтийском регионе, чтобы противостоять возможной российской угрозе.

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Напомним, в июле 2016 года во время саммита в Варшаве Североатлантический альянс принял решение о развертывание четырех батальонов в Польше и странах Балтии общей численностью около 4 тысяч человек.

Польша и страны Балтии, которые являются самыми восточными государствами-членами НАТО, ранее неоднократно заявляли, что находятся под угрозой со стороны России, которая аннексировала у Украины Крымский полуостров и спровоцировала военный конфликт на Донбассе.