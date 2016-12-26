В команде Трампа допускают отмену 70% указов Барака Обамы

Об этом в интервью Fox News заявил соратник Трампа, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич, передает РБК.

«Я думаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60% или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы», — сказал Гинрич. Он также добавил, что Трамп сможет прекратить действие даже тех указов Обамы, которые в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру.

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Гингрич также высказал мнение, что Трамп попробует «наладить контакт» с некоторыми представителями Демократической партии.

Он отметил, что это может «удивить» республиканцев, но эти действия помогут Трампу «добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и Сенате».

Ранее УНИАН сообщал, что благотворительный фонд избранного президента США Дональда Трампа ​Trump Foundation не может быть закрыт, так как в отношении него проводится расследование.

Ранее, Трамп заявил о намерении ликвидировать свой благотворительный фонд, чтобы избежать конфликта интересов. При этом Трамп не обозначил конкретных сроков закрытия фонда, однако поручил своему адвокату предпринять все меры для реализации этого решения.