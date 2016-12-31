Во Франции вступает в силу закон, позволяющий не отвечать на рабочие письма в выходные дни

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Local.

С 1 января во Франции вступит в силу новый закон "О занятости", который обязывает организации с численностью более 50 человек начать переговоры для определения права работников игнорировать рабочие электронные сообщения.

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Чрезмерное использование цифровых устройств является причиной выгорания на работе и бессонницы, а также проблем в отношениях работников.

Меры призваны решить так называемую "всегда онлайн" культуру труда, которая привела к всплеску, как правило, неоплачиваемой сверхурочной работы и работы сотрудников вне офиса.

Согласно новому закону, компании обязаны будут согласовывать с работниками договоренности об их правах и том, как они могут снизить вторжения в их частную жизнь.

Если соглашение не будет достигнуто, компания должна опубликовать устав, который бы четко определял требования и права работников в нерабочее время.

Некоторые большие группы, такие как Volkswagen и Daimler в Германии или атомная компания Areva и страховщик АХА во Франции уже приняли меры, чтобы ограничить обмен сообщениями в нерабочее время для уменьшения выгорания у работников.

Некоторые меры включают уменьшение использования электронной почты в вечернее время и в выходные дни или даже автоматическое уничтожение электронной почты, которая приходит сотрудникам, пока они находятся в отпуске.