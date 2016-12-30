Сенаторы США будут добиваться более жестких санкций для РФ

Об этом Маккейн заявил во время визита в Литву, сообщает Украинская правда со ссылкой на Associated Press.

По его мнению, усилия России не поменяли результат выборов в США, но он и его коллега сенатор Линдси Грэм "будут убеждать усилить санкции против РФ за то, что она просто пыталась повлиять на выборы".

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Объявленные президентом США Бараком Обамой санкции являются "небольшой ценой" для РФ, считает Маккейн.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр, а также 6 физлиц.

Reuters также сообщает, что Соединенные Штаты в четверг приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве.