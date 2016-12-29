Третий "черный ящик" разбившегося российского Ту-154 разрушен - СМИ

Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник издания.

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Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное. "Их расшифровка проводится в Москве", - сообщили в российских силовых структурах.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.