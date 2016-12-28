СМИ описали новую версию крушения российского Ту-154 над Черным морем

Самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета, сообщил источник "Коммерсанта".

Неуборка закрылков, по мнению опрошенных специалистов в области авиации, является неприятным, но отнюдь не катастрофическим происшествием. Подобная ситуация и действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154 и постоянно отрабатываются членами экипажей на тренажерах.

По словам экспертов, возникающий в связи с неубранными закрылками пикирующий момент на старте летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета. Выигрывая за счет этого время, пилоты тут же докладывают о неисправности диспетчеру и возвращают машину на аэродром вылета. При этом возврат происходит на небольшой скорости, чтобы отклоненные плоскости не оторвало встречным потоком.

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Экипаж Ту-154, по мнению экспертов, по какой-то причине не сумел решить проблему отказавших закрылков. Более того, своими действиями лишь мог усугубить аварийную, но еще не критическую ситуацию, возникшую на борту.

Эксперты полагают, что военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.

Стоит отметить, что предположение о несработавших закрылках выдвигалось участниками расследования еще до расшифровки самописца. Сделано это было на основе показаний непосредственного очевидца происшествия — сотрудника береговой охраны ФСБ, сравнившего положение самолета в момент касания воды с движущимся на заднем колесе мотоциклом.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.

Ранее в сети появилось видео с веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере (населенный пункт городского типа, являющийся административным центром Адлерского района, входящего в состав города-курорта Сочи - Ред.) со вспышкой в небе.

Если данная вспышка действительно имеет отношение к рухнувшему в море Ту-154, то это может означать, что катастрофа произошла в результате взрыва на борту. А эту версию в РФ исключают.