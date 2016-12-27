Трамп назначил помощника по вопросам нацбезопасности и борьбы с терроризмом - СМИ

Об этом пишет The Washington Times.

Так, в обязанности Боссерта будет входить консультирование Трампа по вопросам, связанными с национальной безопасностью, борьбой с терроризмом, и кибербезопасностью.

"Том имеет огромную глубину и широту знаний и опыта защиты родины, которые получил от нашей прежней команды Белого дома", – отметил Трамп.

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"Он имеет ловкость в сложных вопросах внутренней безопасности родины, борьбы с терроризмом и кибербезопасности. Он будет бесценным активом нашей администрации ", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп назначил своим пресс-секретарем 45-летнего функционера Республиканской партии Шона Спайсера.