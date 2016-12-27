Трамп назначил помощника по вопросам нацбезопасности и борьбы с терроризмом - СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что он назначил Томаса Боссерта, ветерана администрации Джорджа Буша-младшего, помощником президента по вопросам национальной безопасности и борьбы с терроризмом.
Об этом пишет The Washington Times.
Так, в обязанности Боссерта будет входить консультирование Трампа по вопросам, связанными с национальной безопасностью, борьбой с терроризмом, и кибербезопасностью.
"Том имеет огромную глубину и широту знаний и опыта защиты родины, которые получил от нашей прежней команды Белого дома", – отметил Трамп.
Читайте такжеСенатор Маккейн не считает очевидным, что Трамп попытается отменить санкции против РФ
"Он имеет ловкость в сложных вопросах внутренней безопасности родины, борьбы с терроризмом и кибербезопасности. Он будет бесценным активом нашей администрации ", – добавил он.
Как сообщал УНИАН, ранее Трамп назначил своим пресс-секретарем 45-летнего функционера Республиканской партии Шона Спайсера.