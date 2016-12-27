Подозреваемый в теракте в Берлине бежал через Францию – следствие

Об этом сообщает Радио Свобода.

24-летнего тунисца Аниса Амри сняли камеры наблюдения на железнодорожной платформе французского города Лион, сообщили 26 декабря немецкие и французские информагентства со ссылкой на представителей следствия. Он ехал один.

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Аниса Амри застрелила полиция в итальянском городе Милан.

Ответственность за нападение, в результате которого погибли 12 человек, десятки были ранены, взяла на себя группировка «Исламское государство».

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяла на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

Позже полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта.