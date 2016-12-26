В Уганде перевернулось судно с футбольной командой, утонули 30 человек

20:05, 26 декабря 2016
Мир
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По меньшей мере 30 человек утонули на озере Альберт в Уганде, после того как перевернулось судно, перевозившее футболистов местной команды и их болельщиков.

Твиттер/Ahereza Талант

Переполненное судно перевозило около 45 человек в воскресенье. В полиции заявили, что оно накренилось, когда слишком много пассажиров переместились на одну сторону судна.

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Как передает русская служба ВВС, спасти удалось лишь 15 человек.

Группа игроков и болельщиков направлялись на футбольный матч, приуроченный к Рождеству.

Капитан судна не скрылся с места происшествия и помогал проводить спасательную операцию.

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Теги: #Уганда#футболисты