В Уганде перевернулось судно с футбольной командой, утонули 30 человек
20:05, 26 декабря 2016Мир
1672 0
По меньшей мере 30 человек утонули на озере Альберт в Уганде, после того как перевернулось судно, перевозившее футболистов местной команды и их болельщиков.
В Уганде перевернулось судно с футбольной командой / Twitter/Talent Ahereza
Переполненное судно перевозило около 45 человек в воскресенье. В полиции заявили, что оно накренилось, когда слишком много пассажиров переместились на одну сторону судна.
Читайте такжеКрушение Ту-154: появилось видео подъема обломков российского самолета
Как передает русская служба ВВС, спасти удалось лишь 15 человек.
Группа игроков и болельщиков направлялись на футбольный матч, приуроченный к Рождеству.
Капитан судна не скрылся с места происшествия и помогал проводить спасательную операцию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter