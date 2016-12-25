Катастрофа российского Ту-154: появилось видео поисковой операции на месте крушения

В интернете появилось видео, на котором видно, как спасатели проводят в море поисково-спасательную операцию на месте падения Ту-154 в Черное море. Видео публикует телеканал «Дождь».

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На видео видно, как в море стоят корабли. В воздухе заметен по меньшей мере один вертолет. Видео изначально появилось на интернет-портале «Блог Сочи». Его опубликовал пользователь Александр Валов. По его словам, он снял его, когда ехал на поезде из Адлера в Сочи.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии.

На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова.

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Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По предварительным данным, никто из находившихся на борту самолета не выжил.