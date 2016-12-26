В России опознали первую жертву авиакатастрофы Ту-154 - СМИ

В России опознали первую жертву авиакастрофы Ту-154 в акватории Черного моря, пишет ТАСС со ссылкой на источники среди медиков в Москве.

Однако имя жертвы не разглашается.

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"В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших во время катастрофы самолета, начался процесс опознания. Опознанная первая жертва катастрофы", - сказал собеседник агентства.

Издание отмечает, что для оказания помощи родственникам погибших в морге дежурят бригады медиков и психологов.

Напомним, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи.

На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета не выжил.