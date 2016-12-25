Катастрофа ТУ-154 над Черным морем: информации о выживших нет

О выживших в катастрофе российского военного самолета пока неизвестно, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов, передает ТАСС.

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«Информации о выживших в катастрофе Ту-154 пока нет», - сказал он.

Тела погибших в результате катастрофы доставят в Москву, чтобы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России провели генетическую экспертизу. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Максим Соколов попросил родственников погибших прибыть в Москву для опознания тел.

Фюзеляж самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего катастрофу над Черным морем, пока не обнаружен. "Найдены многочисленные обломки, но сам фюзеляж пока не обнаружен. Координаты его местонахождения устанавливаются", - сказал источник агентства.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По предварительным данным, никто из находившихся на борту самолета не выжил.