ФСБ России не нашла признаков теракта на борту Ту-154: проверяет четыре версии крушения

"Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета", - цитирует ТАСС Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", - добавили в ЦОС.

В ФСБ также заявили, что самолет Ту-154 Минобороны РФ, разбившийся над Черным морем, не перевозил грузы военного и двойного назначения.

Кроме этого, как отмечается, установлены очевидцы падения самолета Ту-154 Минобороны РФ близ Сочи.

"По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы", - подчеркнули в ФСБ.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.