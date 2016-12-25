В Минобороны РФ рассказали об отсутствии выживших в крушении Ту-154

Об этом сообщает "РБК", ссылаясь на информацию Минобороны России.

Ранее в ведомстве подтвердили, что обнаружены и подняты тела четырех погибших

Выживших в районе катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию и потерпевшего крушение недалеко от Сочи, не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

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«Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается», - говорится в сообщении.

Ранее ведомство подтвердило, что спасатели обнаружили и подняли на борт спасательного судна тела четырех человек. Всего на борту разбившегося самолета находились 92 человека.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии.